Согласно опубликованной информации, служащие добиться планового 7-процентного ежегодного роста экономики в своих регионах. Их преемники поклялись перед китайским народом добиться ежегодного роста не менее чем в 10 процентов.

В прямом эфире телеканала чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6 процентов, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров.

На данный момент экс-чиновники ожидают суда в СИЗО Сталинского района Пекина, никому из них покамест не грозит "расстрельная статья".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Владимир Путин и Си Цзиньпин моделируют карту Евразии.