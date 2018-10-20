03:00 20.10.2018 | Политика | Новости
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В Китае 29 чиновников получили уголовные сроки "из-за лени" в реализации "пятилетки"

Председатель КПК Китая Си Цзиньпин своим указом увоилил 29 китайских провинций по подозрению в праздности. Об этом передает CCTV-2. 

В Китае 29 чиновников получили уголовные сроки

Согласно опубликованной информации, служащие добиться планового 7-процентного ежегодного роста экономики в своих регионах. Их преемники поклялись перед китайским народом добиться ежегодного роста не менее чем в 10 процентов. 

В прямом эфире телеканала чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6 процентов, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. 

На данный момент экс-чиновники ожидают суда в СИЗО Сталинского района Пекина, никому из них покамест не грозит "расстрельная статья". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Владимир Путин и Си Цзиньпин моделируют карту Евразии. 


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