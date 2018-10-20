Трамп намерен лично вмешаться в дело об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

По его словам, доказательства саудитов заслуживают доверия, но дело необходимо довести до конца, и никакие третьи лица не должны этому помешать. США готовы способствовать расследованию резонансного дела, если этого попросят в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что это хороший первый шаг, это большой шаг. Это очень много людей, много людей, и я думаю, что это отличный первый шаг. Саудовская Аравия была нашим большим союзником. То, что произошло, неприемлемо", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Саудовской Аравии подтвердили информацию о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле.