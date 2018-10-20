Мэттис и Шойгу впервые встретились в формате министров обороны

Об этом передает пресс-служба Администрации американского президента.

Мэттис выразил главе Минобороны РФ соболезнования в связи с трагедией в Керчи добавив, что Вашингтон готов помочь специалистами в расследовании непростого дела. В США неоднократно происходило подобное, и американцам уже знакоым некоторые нюансы в борьбе в террористами-одиночками.

В свою очередь, Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что такие трагические случаи становятся частым явлением в мире, однако необходимо усилия всего международного сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось в других государствах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов принять решение о срочном отстранении от должности главу американского оборонного виедомства Джеймса Мэттиса.