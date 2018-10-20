14:19 20.10.2018 | Политика | Новости
100206107:roman

Мэттис и Шойгу впервые встретились в формате министров обороны

Впервые за посдение три года министр обороны России Сергей Шойгу и США Джеймс Мэттис встретились в рамках азиатского форума стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и диалоговых партнеров в Сингапуре. 

Мэттис и Шойгу впервые встретились в формате министров обороны

Об этом передает пресс-служба Администрации американского президента. 

Мэттис выразил главе Минобороны РФ соболезнования в связи с трагедией в Керчи добавив, что Вашингтон готов помочь специалистами в расследовании непростого дела. В США неоднократно происходило подобное, и американцам уже знакоым некоторые нюансы в борьбе в террористами-одиночками.

В свою очередь, Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что такие трагические случаи становятся частым явлением в мире, однако необходимо усилия всего международного сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось в других государствах. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов принять решение о срочном отстранении от должности главу американского оборонного виедомства Джеймса Мэттиса


Поделиться
Читайте также:
 
Олимпиада в Буэнос-Айресе: украинская сборная завоевала рекордное количество золотых медалей В столице изменится график движение троллейбусов из-за октябрьских ярмарок - ФОТО На территории фермы в Хмельницкой области произошел пожар в сарае с крупами Наезд поезда в Индии: количество жертв увеличилось до 61 человека
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив