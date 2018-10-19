В Украине строят разведцентр европейского образца

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что это будет современный разведывательный центр европейского уровня. Ведь в нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Поэтому Служба внешней разведки уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности.

Поэтому для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация

Отметим, что заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, секретарь СНБО осмотрел строительство объектов соцсферы — общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружений и спецсредств.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Президент созвал СНБО для совещания по поводу ситуации на Азовском море.