09:15 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В пятницу в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству

В Верховной раде Украины в пятницу, 19 октября, пройдет традиционный час вопросов к правительству.

В пятницу в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству

Народные депутаты сегодня также смогут рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также изменения в постановление Рады о назначении в 2016 году именных стипендий для самых талантливых молодых ученых.

Эти вопросы значатся в сегодняшнем заседании парламента, опубликованном на сайт Рады.

Согласно документу парламент начнет свою работу с вопросов к украинским министрам, а затем рассмотрит проект закона №4186 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, и проект постановления о внесении изменений в постановление №5576 Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, накануне парламент провалил закон о повышении акциза на алкоголь и сигареты с января 2019 года. Проектом закона предлагалось дополнительно повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, которые содержат спирт.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, вчера народные депутаты приняли в первом чтении проект закона о государственном бюджете на следующий год.


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