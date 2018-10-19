В ноябре заработает безвиз с Катаром - МИД

Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз. Как сообщила в пятницу утром, 19 октября, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, условием безвиза является продолжительность пребывания туристов не дольше 90 дней в течение 180 дней.

Вместе с тем паспорта туристов должны быть действительны не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны, - добавили в МИД, пояснив, что в случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, безвиз с Катаром Украина подписала в марте 2018 года. По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на сентябрь 2018 года от начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС преимуществами безвизовых путешествий уже воспользовались миллион 290 тысяч украинцев.