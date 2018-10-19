08:32 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ноябре заработает безвиз с Катаром - МИД

Начиная со 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований.

В ноябре заработает безвиз с Катаром - МИД

Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз. Как сообщила в пятницу утром, 19 октября, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, условием безвиза является продолжительность пребывания туристов не дольше 90 дней в течение 180 дней.

Вместе с тем паспорта туристов должны быть действительны не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны, - добавили в МИД, пояснив, что в случае пребывания дольше 90 дней в Катаре гражданам Украины необходимо будет получать визу в представительстве этой страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, безвиз с Катаром Украина подписала в марте 2018 года. По данным Государственной миграционной службы, по состоянию на сентябрь 2018 года от начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС преимуществами безвизовых путешествий уже воспользовались миллион 290 тысяч украинцев.


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