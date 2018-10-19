В Литве проведут референдум по вопросу двойного гражданства

Об этом сообщает местное литовское издание.

Ожидается, что референдум пройдет в Литве в мае 2019 года - одновременно с президентскими выборами.

Однако решение парламента Литвы о подготовке референдума еще не означает его однозначное проведения. Вопрос появления двойного гражданства в Литве предполагает внесение изменений в Конституцию. Поэтому прежде этот вопрос еще должен оценить Конституционный суд. Если референдум все же состоится и граждане поддержат поправки к основному закону, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Вместе с тем, отметим, референдум имеет статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее депутаты Сейма Литвы обратились к главе МИДа страны с просьбой дополнить список нежелательных в Литве музыкантов, которые публично выражают поддержку агрессивной внешней политике России.