10:59 19.10.2018 | Политика | Новости
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В Косово планируют создать регулярную армию

Парламент Косово, который заседает в Приштине, в четверг, 18 октября, проголосовал за преобразование Косовских сил безопасности  в регулярную армию. 

В Косово планируют создать регулярную армию

Эту информацию потвердил министр обороны Сербии Александар Вулин, выступая на конференции в Белграде. Он также заявил, что создание регулярной армии в Косово станет угрозой Сербии и сербам.

После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более 4000 солдат и офицеров, в том числе из Германии.

К слову, Косово провозгласило независимость  от Сербии в далеком 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств.  Украина отказалась признавать незавимость Косово, хоть и согласна с резолюцией ООН, которая провозглашает о том, что объявление независимости Косово не противоречит международным правовым и политическим нормам. Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  в августе Президент Сербии Александр Вучич созва экстренное заседания правительства и военного совета из-за возможности эскалации конфликта со стороны границы с Косово. 


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