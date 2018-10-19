В Косово планируют создать регулярную армию

Эту информацию потвердил министр обороны Сербии Александар Вулин, выступая на конференции в Белграде. Он также заявил, что создание регулярной армии в Косово станет угрозой Сербии и сербам.

После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более 4000 солдат и офицеров, в том числе из Германии.

К слову, Косово провозгласило независимость от Сербии в далеком 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств. Украина отказалась признавать незавимость Косово, хоть и согласна с резолюцией ООН, которая провозглашает о том, что объявление независимости Косово не противоречит международным правовым и политическим нормам. Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в августе Президент Сербии Александр Вучич созва экстренное заседания правительства и военного совета из-за возможности эскалации конфликта со стороны границы с Косово.