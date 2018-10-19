13:38 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд назначил новую дату рассмотрения дела Савченко

В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

Суд назначил новую дату рассмотрения дела Савченко

Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Срок содержания Савченко под стражей заканчивается 30 октября. Поэтому на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении депутатки. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на понедельник, 22 октября, на 10.00 в помещении Шевченковского райсуда.

К слову, Верховная Рада 22 марта 2018 года дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", суд наложил арест на принадлежащую Надежде Савченко треть квартиры, расположенной в многоквартирном доме в Деснянском районе Киева.


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