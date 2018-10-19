08:54 19.10.2018 | Политика | Новости
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Стала известна дата выборов нового премьер-министра Армении

Национальное Собрание Армении назначило дату "специального собрания", на котором будет обран новый премьер-министр. Выборы должны пройти в среду, 24 октября. 

Стала известна дата выборов нового премьер-министра Армении

Об этом сообщил аппарат Национального Собрания Армении.

В Конституции Армении прописано, что после отставки премьер-министра и правительства, фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае отсутствия должного количества голосов для победы во второй раз, то парламент распускается силой закона.

Также согласно Конституции, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа. День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 16 октября, заявил о своей отставке. Такое решение он принял после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства.


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