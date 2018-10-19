04:00 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США сняли оружейное эмбарго для Украины

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, заявил, что Соединенные Штаты Америки отменили оружейное эмбарго для Украины. 

США сняли оружейное эмбарго для Украины

Об этом он сообщил в ходе Атлантического Совета, который состоялся в четверг, 18 октября.

Волкер отметил, что ранее отмена эмбарго стало бы потенциально провокационным шагом. Но сейчас это необходимо, ведь Украина имеет полное право защищать свои границы.  Также после отмены эмбарго США будет поставлять Украине противотанковое вооружение и противоснайперские системы. Отметим, что эмбарго - запрет государством ввоза в свою страну или вывоза в какую-либо другую страну товаров, услуг, валютных или других ценностей. Устав ООН предусматривает возможность установления эмбарго в качестве репрессивной меры в отношении государств, действия которых предоставляют угрозу международной безопасности. Также оно может служить основанием для приостановки или прекращения выполнения всех или некоторых конкретных обязательств государств, их организаций и граждан. 

К слову, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Конгресс США одобрил введения санкций за киберпреступления.


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