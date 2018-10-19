03:00 19.10.2018 | Политика | Новости
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Польша увеличивает войско на границе с Россией

Варшава восстановит ликвидированный 8 лет назад военный полк в городе Сувалки рядом с польско-российской границей.

Польша увеличивает войско на границе с Россией

Об этом сообщил  Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В ближайшие месяцы подразделение, действующее в Сувалки, будет увеличено численно. Министр уверен, что несмотря на то, что недалеко от города расположены войска НАТО, Польша в первую очередь сама должна суметь защитить свои границы.

Также Блащак сообщил о планах военного руководства страны разместить новую армейскую дивизию на восточной границе. В соединение будут включены две действующие бригады и еще одна, которая вскоре будет укомплектована. Командование дивизии будет дислоцироваться в городе Седльце. В дивизии будут служить 15 тысяч военнослужащих.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают поступивший от Польши запрос на постоянное присутствие американских войск на ее территории с предоставлением для них базы, финансирование которой возьмет на себя польское правительство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на севере Польши  микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия травма получили восемь человек.


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