12:18 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАПК хочет запустить автоматическую проверку деклараций

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул призвал Верховную Раду проголосовать за изменения в законодательстве, необходимые для запуска автоматической проверки деклараций.

НАПК хочет запустить автоматическую проверку деклараций

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Автоматический обмен информацией является одной из ключевых составляющих эффективной работы антикоррупционной системы и предусматривает обмен с 16-ю государственными реестрами. С этой целью 25 сентября была введена в  эксплуатацию система логического и арифметического контроля деклараций. Но вот полноценную работу система пока выполнять не может. Все связано с тем, что без принятия законопроекта № 7276 остается невозможным подписание протоколов автоматического обмена информацией еще с шестью реестрами, держателем которых является Министерство юстиции. В случае принятия закона, агентство сможет осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля.

Чиновник также подчеркнул, что профильный парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на своем заседании 6 декабря 2017 года принял решение,  что проект данного закона соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале августа НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.


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