21:31 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Хуг пообещал прекратить обстрелы на Востоке Украины "за час"

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что обстрелы вдоль линии разграничения можно прекратить в течении часа. 

Хуг пообещал прекратить обстрелы на Востоке Украины

По его словам, обоюдные обстрелы являются главной причиной, мешающей начать процесс второго крайне важного этапа - разминирование оккупированных территорий. Это необходимо для начала имплементации основных пунктов Минских договоренностей. 

"Разминирование территорий, например, будет тяжелой, но немедленной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на длительное время", - подчеркнул Хуг.

Сам чиновник не берется определять ведущую сторону конфликта, так как это не помогает ему решать задачи, которые стоят перед ним

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  ОБСЕ назвали количество погибших детей в ОРДЛО. 


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