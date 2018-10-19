Хуг пообещал прекратить обстрелы на Востоке Украины "за час"

По его словам, обоюдные обстрелы являются главной причиной, мешающей начать процесс второго крайне важного этапа - разминирование оккупированных территорий. Это необходимо для начала имплементации основных пунктов Минских договоренностей.

"Разминирование территорий, например, будет тяжелой, но немедленной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на длительное время", - подчеркнул Хуг.

Сам чиновник не берется определять ведущую сторону конфликта, так как это не помогает ему решать задачи, которые стоят перед ним

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ОБСЕ назвали количество погибших детей в ОРДЛО.