20:53 19.10.2018 | Политика | Новости
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Халилзад подтвердил готовность США прекратить конфликт в Афганистане

Представитель США в Афганистане Залмай Халилзад подтвердил информацию о том, что американцы готовы пойти на переговоры с талибами без выполнения последними каких-либо условий США. 

Халилзад подтвердил готовность США прекратить конфликт в Афганистане

Об этом передает National Public Radio.

По его словам, о мире говорят лидеры уже сами представители "Исламского эмирата Афганистан". Вашингтон готов полностью вывести весь военный контингент из страны, временно оставив лишь советников и военных консультантов на время переходного периода. 

Пример талибов уже стал уникальным в мировой военной истории. Движение после сокрушительного поражения и бегства из страны в 2001 году сумело не просто возродиться в условиях непрекращающейся войны с иностранной армией и войсками официального правительства. Талибам удалось стать еще сильнее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай провел очередной раунд переговоров с представителями террористической организации "Талибан". 


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