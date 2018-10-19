Халилзад подтвердил готовность США прекратить конфликт в Афганистане

Об этом передает National Public Radio.

По его словам, о мире говорят лидеры уже сами представители "Исламского эмирата Афганистан". Вашингтон готов полностью вывести весь военный контингент из страны, временно оставив лишь советников и военных консультантов на время переходного периода.

Пример талибов уже стал уникальным в мировой военной истории. Движение после сокрушительного поражения и бегства из страны в 2001 году сумело не просто возродиться в условиях непрекращающейся войны с иностранной армией и войсками официального правительства. Талибам удалось стать еще сильнее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай провел очередной раунд переговоров с представителями террористической организации "Талибан".