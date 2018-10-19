Правительство собирается на экстренное заседание

Начало заседания запланировано ориентировочно на 16.30.

В то же время в пресс-службе не конкретизировали, какие вопросы планируется рассматривать. Так, на уточнение, собирается ли премьер Владимир Гройсман выносить вопрос относительно повышения цены на газ, четкого ответа никто не получил.

При этом другие источники и в правительстве утверждают, что цену на газ могут поднять на 23%.

Добавим, c первого апреля 2017 года цена на природный газ для нужд населения была установлена в размере 6,9579 грн за куб. метр (с НДС).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", Кабинет министров Украины постановил внести в постановление правительства от 22 марта 2017 года № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 28 сентября 2018 № 781.