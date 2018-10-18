Волкер заверил, что США будут каждые пару месяцев ужесточать санкции против России

США стараются увеличить давление на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом в четверг, 18 октября, во время конференции аналитического центра Atlantic Council заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, такие меря включают в себя сохранение санкций США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени, добавив, что в этом вопросе Штаты тесно сотрудничают в вопросе санкций со своими европейскими союзниками.

Вместе с тем Волкер считает, что шансы на урегулирование конфликта на Донбассе за последнее время уменьшились из-за действий России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что война на Донбассе не закончиться, пока виновные не будут привлечены к ответственности. По его словам, с начала 2018 года 39 мирных жителей погибли, еще 166 получили ранения.