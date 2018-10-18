21:59 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер заверил, что США будут каждые пару месяцев ужесточать санкции против России

Соединенные Штаты Америки будут вводить новые санкции против России раз в месяц или два.

Волкер заверил, что США будут каждые пару месяцев ужесточать санкции против России

США стараются увеличить давление на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом в четверг, 18 октября, во время конференции аналитического центра Atlantic Council заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, такие меря включают в себя сохранение санкций США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени, добавив, что в этом вопросе Штаты тесно сотрудничают в вопросе санкций со своими европейскими союзниками.

Вместе с тем Волкер считает, что шансы на урегулирование конфликта на Донбассе за последнее время уменьшились из-за действий России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что война на Донбассе не закончиться, пока виновные не будут привлечены к ответственности. По его словам, с начала 2018 года 39 мирных жителей погибли, еще 166 получили ранения.


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