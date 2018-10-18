12:59 18.10.2018 | Политика | Новости
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Россия готова к третьему этапу нормандского саммита, - Лавров

Россия готова принять участие в третьем саммите по Донбассу в нормандском формате.

Россия готова к третьему этапу нормандского саммита, - Лавров

Однако он должен быть хорошо подготовлен. Об этом в четверг, 18 октября, в интервью французским СМИ, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он также заверил, что Россия тесно сотрудничает с Францией в рамках урегулирования украинского кризиса применительно к выполнению минских договоренностей.

Речь идет о том, чтобы провести очередную встречу. Было два саммита - в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит, - заявил российский министр, добавив, что необходимо избежать неловкости лидеров четырех стран от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются, поскольку, по его оценке, договоренности саммитов "пока остаются даже не на бумаге, а в атмосфере".

При этом Лавров отметил, что эти договоренности нужно оформить, но пока их оформление, как и выполнение, "блокируется, причем жестко, киевскими властями".

В то же время, Лавров считает, что благодаря контактам на уровне экспертов и министров страны нормандского формата стали лучше понимать друг друга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после убийства Захарченко 31 августа Лавров заявил, что встречи в нормандском формате не будет, в ней нет смысла, поскольку повлиять на Киев может только США.


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