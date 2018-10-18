Рада рассмотрит проект закона о запрете пропаганды "русского мира"

Соответствующее решение поддержано 234 голосами. При этом глава парламента Андрей Парубий отметил, что сегодня состоялось лишь включение законопроектов в повестку дня и в четверг депутаты их рассмотреть не смогут, поскольку, по словам главы ВР, "нет комитета".

Напомним, 4 октября Рада провалила включение в повестку дня законопроекта о запрете пропаганды "русского мира".

В частности, депутаты не поддержали предложение о включении в повестку дня проекта о внесении изменений в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который касается запрета "русского мира".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в четверг, 18 октября, приняла законопроект президента Петра Порошенко о передаче Андреевской церкви Константинополю. Соответствующий документ поддержали 237 народных депутатов. При этом подавая документ в парламент глава государства, в частности, отметил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.