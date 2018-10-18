Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай

По словам президента РФ, применение подобного оружия станет всемирной катастрофой и Россия не может являться её инициатором.

"Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории", - сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что российский ответ может произойти только в том случае, если кто-то нанесёт ядерный удар по её территории.

"Когда мы убеждаемся — а это всё происходит в течение нескольких секунд, что атака идёт на территорию России, — только после этого мы наносим ответный удар", — уточнил глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация модернизирует для хранения ядерного оружия военные бункеры, которые расположены в Калининградской области.