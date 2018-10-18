Посол Украины встретится с итальянским вице-премьером

Об этом передает итальянское издание Aska News.

Посол Украины неоднократно обращался к премьер-министру Италии с просьбой найти время в своем плотном графике для встречи, поскольку тема разговора очень важна. В частности, дипломат хочет обсудить опасность, которую для сегодняшней Европы несет поддержка действий РФ. Он отмечает, что Россия пытается изменить существующие, признанные мировым сообществом границы и международные порядки.

Встреча должна состоятся до начала декабря, ведь на средину месяца уже назначен очередной саммит ЕС. На саммите, который пройдет 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продолжение экономических санкций против РФ еще на шесть месяцев. В свою очередь, Италия, вероятно, может выступить с предложением по финансированию малого бизнеса в РФ.

К слову, накануне вице-премьер Италии, Маттео Сальвини заявил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против РФ, которые Евросоюз ввел в 2014 году после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Италия ужесточила миграционные правила.