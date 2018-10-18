20:33 18.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205996:Polishuk

Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг, 18 октября, подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Как сказано на сайте парламента, закон направлен на подпись главе государства и автору этого закона - Петру Порошенко. Согласно документу, устанавливается, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в постоянное пользование Вселенского патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий.

В пояснительной записке указано, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставления автокефалии Православной церкви в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Рада поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю, за документ со второго раза проголосовали 237 депутатов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в пятницу сохранится сухая и теплая погода Рада провалила закон о новой модели рынка ж/д перевозок Киеврада переименовала улицу маршала Жукова в Кубанской Украины В Харькове местная власть отказалась бесплатно возить школьников в транспорте
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив