Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Как сказано на сайте парламента, закон направлен на подпись главе государства и автору этого закона - Петру Порошенко. Согласно документу, устанавливается, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в постоянное пользование Вселенского патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий.

В пояснительной записке указано, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставления автокефалии Православной церкви в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Рада поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю, за документ со второго раза проголосовали 237 депутатов.