Молдова отказалась закрепить курс на евроинтеграцию

Об этом сообщило местное издание Sputnik Moldova.

Инициативу не поддержали социалисты и коммунисты, а либералы и либерал-демократы покинули заседание еще до начала голосования. Тем не менее, спикер парламента заявил, что вне зависимости от исхода голосования отказываться от идеи евроинтеграции Молдова не будет.

Согласно законопроекту, конституцию предлагалось дополнить новой статьей, в которой европейская интеграция Молдавии будет названа стратегической целью развития страны. К слову, инициатива была предложена осенью 2017 года Демократической партией.

В связи с провалом голосования, в Молдове может быть проведен референдум по вопросу евроинтеграции. Этот референдум, скорее всего, будет организован в один день с парламентскими выборами, то есть 24 февраля 2019 года, с целью экономии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия.