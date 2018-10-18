10:59 18.10.2018 | Политика | Новости
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Лавров пообещал не пустить корабли НАТО в Азовское море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море.

Лавров пообещал не пустить корабли НАТО в Азовское море

Министр считает нереалистичным проведение учений кораблей Украины и НАТО. Об этом в четверг, 18 октября, глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью французским СМИ.

Он также напомнил, что Договор между Украиной и Россией требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Украина хочет созвать НАТОвские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, - заявил лавров, добавив, что это откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Украина провела военные учения на побережье Азовского моря. В маневрах принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения ВМС и Сухопутных войск.


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