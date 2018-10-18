Wелью России является фрагментация Украины, - Климкин

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Х Национальном экспертном форуме в Одессе.

Согасно его словам, за последний год Россия фундаментально проиграла по всем направлениям. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, вопросе автокефалии, исках против России в международных судах, которые успешно продвигаются. В связи с этим украинский министр считает, что правительство РФ будет готовить комплексный ответ, ведь оно находится под давлением не только политическим, но и под давлением имиджевым.

Также Павел Климкин отметил, что Россия обязательно будет делать попытки дать ответ на действия международного сообщества.

"Я фундаментально не верю в то, что Россия верит в создание более пророссийской реальности здесь, в Украине. Я на 100% считаю, что целью России является фрагментация и ослабление Украины", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственная Дума Российской Федерации в четверг, 18 октября, на заседании приняла заявлении по ситуации в Украине. При этом документ под названием "Об обострении ситуации на Украине" поддержали 408 голосами.