В Греции подал в отставку министр иностранных дел

Такое решение он принял на следующий день после спора на заседании правительства с министром обороны. Как сообщает Ekathimerini, Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Алексис Ципрас не поддержал его в споре с Паносом Каменосом.

По данным издание, во вторник на заседании правительства министр обороны обвинил Котзиаса в том, что он неправильно руководил тайными фондами МИД и был человеком американского миллиардера финансиста Джорджа Сорроса.

Котзиас он был "глубоко оскорблен обвинениями" и принял решение уйти в отставку.

При этом министр также имел разногласия во взглядах по соглашению с Македонией. В частности, Котзиас, участвовавший в подписании соглашения, критиковал Каменоса, который предлагал альтернативное соглашение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 16 октября, заявил о своей отставке. Такое решение он принял после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписал соответствующий меморандум. Как сообщают "Новости Армении", если все обещания будут выполнены и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным и страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.