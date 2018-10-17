В госбюджете должны быть предусмотрены выплаты для незащищенных слоев, - Порошенко

Соответсвующая информация опубликована на сайте президента.

Президент твердо убежден, что нужно сейчас дать соответствующее поручение правительству при планировании бюджета. В таком случае те, кто получают пенсии меньше прожиточного минимума, получат компенсацию из бюджета. Правительство должно приложить все усилия, чтобы незащищенные слои населения имели возможность получить то, что обеспечивает их нормальную жизнь.

По его словам, также в случае повышения тарифов это никоим образом не должно отобразиться на положении таких людей. Он отметил, что компенсации должны происходить в том числе через механизмы субсидий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины представило на рассмотрение правительства законопроект о ерификации и мониторинге государственных выплат.