09:19 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина выдвинула новые требования к РФ

Украинское правительство обратилось с требованием к РФ и представителям Кремля из ОРДЛО немедленно отменить подготовку так называемых выборов на оккупированном Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Украина выдвинула новые требования к РФ

Отметим, что этот вопрос обсуждался в ходе заседания трехсторонней контактной группы, в которой Украину представлял советник президента Руслан Демченко.

Кроме того, украинские представители с этим вопросом обратились к спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать не легитимность любых выборов на оккупированных территориях.

Геращенко добавила, что ОБСЕ должно отстаивать исключительно украинское законодательство, согласно которому Луганская и Донецкая область территория Украины. Поэтому никаких выборов на этих территориях быть не может.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин.


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