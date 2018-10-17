Украина выдвинула новые требования к РФ

Отметим, что этот вопрос обсуждался в ходе заседания трехсторонней контактной группы, в которой Украину представлял советник президента Руслан Демченко.

Кроме того, украинские представители с этим вопросом обратились к спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать не легитимность любых выборов на оккупированных территориях.

Геращенко добавила, что ОБСЕ должно отстаивать исключительно украинское законодательство, согласно которому Луганская и Донецкая область территория Украины. Поэтому никаких выборов на этих территориях быть не может.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин.