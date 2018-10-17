Президент назвал сроки завершения Антикоррупционного суда

По словам главы правительства, для полного запуска суда необходимо обеспечить полную независимость НАБУ и полную независимость САП. Эту ответственность президент берет на себя лично.

Однако, Порошенко отметил, что недоволен работой учреждений, потому, что пока никто из обвиняемых не пребывает за решеткой. Президент заявил, что его не интересует политический пиар и попросил предоставлять данные о коррупции.

В данное время процесс приема заявок сейчас завершен, дальше начинаются экзамены для судей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева на заседании отменил обязательство бывшему председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова носить электронный браслет.