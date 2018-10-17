08:33 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205847:nastya

Президент назвал сроки завершения Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко заявил, что формирование Антикоррупционного суда в Украине вскоре завершится, есть только несколько моментов которые нужно завершить. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

Президент назвал сроки завершения Антикоррупционного суда

По словам главы правительства, для полного запуска суда необходимо обеспечить полную независимость НАБУ и полную независимость САП. Эту ответственность президент берет на себя лично.

Однако, Порошенко отметил, что недоволен работой учреждений, потому, что пока никто из обвиняемых не пребывает за решеткой. Президент заявил, что его не интересует политический пиар и попросил предоставлять данные о коррупции.

В данное время процесс приема заявок сейчас завершен, дальше начинаются экзамены для судей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева на заседании отменил обязательство бывшему председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова носить электронный браслет.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине появился институт семейного советника В США продолжает бушевать ураган "Майкл", количество жертв растет Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, один получил ранения Командование ВВС решило продолжить учения "Чистое небо - 2018"
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив