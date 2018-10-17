20:15 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил усиление соцзащиты детей погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 17 октября, подписал закон, согласно которому в Украине усиливается социальная защита детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

Порошенко одобрил усиление соцзащиты детей погибших журналистов

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке" парламент принял 2 октября 2018 года.

Согласно документу, в перечень детей, которым необходима такая поддержка, и которые имеют право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств, предлагается включить детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей, а также детей, одному из родителей которых установлена инвалидность І или II группы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью рекомендует Раде принять за основу и в целом изменения к закону по усилению соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в 20 веке.


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