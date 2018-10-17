17:17 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для ПА НАТО вопрос Украины остается приоритетным - президент ассамблеи

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене заверила во всесторонней поддержке Украины и углублении дальнейшего сотрудничества. 

Для ПА НАТО вопрос Украины остается приоритетным - президент ассамблеи

Соответствующие заявление она сделала во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием, 17 октября.

По мнению президента ассамблеи, некоторые изменения в Конституцию Украины, в отношении ситуации на Донбассе, окончательно закрепили евроатлантические стремления украинского народа.

Вместе с тем Раса Юкнявичене отметила, что вопрос Украины остается приоритетным в повестке дня ПА НАТО.

"Для нас важно иметь тесные отношения. Сотрудничество с Украиной является одним из приоритетов Парламентской ассамблеи", - подчеркнула она.

В свою очередь спикер ВР Андрей Паруй добавил, что для украинского государства на данный момент очень важна сильная поддержка со стороны ПА НАТО. С его слов, сотрудничество  с НАТО - это один из ключевых приоритетов внешней политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам министра, Украине необходимы советы и помощь НАТО в сфере обороны и соответствующего оборудования. Климкин разъяснил, что НАТО не будет строить Украине хранилища, однако Альянс готов в этом помочь.


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