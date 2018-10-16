В Раде во вторник приняли присягу два народных депутата

Сегодня на верность народу Украины присягнули Александр Гулак и Иван Савка. Они пообещали всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа.

Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, - сказано в тексте присяги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия признала избранным народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Гулака народного депутата от "Народного фронта" Ивана Савку.