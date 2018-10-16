13:15 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде во вторник приняли присягу два народных депутата

Во вторник, 16 октября, заседание Верховной Рады Украины началось с присяги народных депутатов.

В Раде во вторник приняли присягу два народных депутата

Сегодня на верность народу Украины присягнули Александр Гулак и Иван Савка. Они пообещали всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа.

Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, - сказано в тексте присяги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия признала избранным народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Гулака народного депутата от "Народного фронта" Ивана Савку.


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