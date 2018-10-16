В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Отметим, что участвовать в заседании будут Генеральный Секретарь Йенс Столтенберг, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Также присутствовать будут главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантичного союза.

В рамках заседания министр по оккупированных территориях подымит вопрос о гуманитарной ситуации на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии РФ на востоке Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки поддерживают Комиссию НАТО-Украина. Штаты призывают Венгрию не противодействовать ее проведению.