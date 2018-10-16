13:28 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

В среду, 17 октября, в Брюсселе пройдет очередное заседание Комиссии Украина-НАТО, с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Отметим, что участвовать в заседании будут Генеральный Секретарь Йенс Столтенберг, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Также присутствовать будут главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантичного союза.

В рамках заседания министр по оккупированных территориях подымит вопрос о гуманитарной ситуации на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии РФ на востоке Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки поддерживают Комиссию НАТО-Украина. Штаты призывают Венгрию не противодействовать ее проведению. 


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