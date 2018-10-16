Украинских солдат обеспечат жильем с 1 ноября, - Порошенко

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области во вторник, 16 октября.

Как отметил Порошенко, с 1 ноября необходимо реформировать систему обеспечения жильем военнослужащих для того, чтобы они были защищены", - отметил Порошенко.

Вместе с тем он поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2019 год средства для служащих, у которых пенсия меньше прожиточного минимума а также поднять в следующем году денежное обеспечение всех солдат.

"Дано поручение от 37% поднять денежное обеспечение. И если солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, а на фронте в первой линии не менее 21 тыс. грн – я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о том, какие приоритеты есть у государства", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 13 октября вступил в действие закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, относительно усиления соответствующей защиты.