17:13 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинских солдат обеспечат жильем с 1 ноября, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко приказал не позднее, чем с 1 ноября обеспечить комфортабельными общежитиями солдат или же компенсировать деньги за жилье. 

Украинских солдат обеспечат жильем с 1 ноября, - Порошенко

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области во вторник, 16 октября.

Как отметил Порошенко, с 1 ноября необходимо реформировать систему обеспечения жильем военнослужащих для того, чтобы они были защищены", - отметил Порошенко.

Вместе с тем он поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2019 год средства для служащих, у которых пенсия меньше прожиточного минимума а также поднять в следующем году денежное обеспечение всех солдат.

"Дано поручение от 37% поднять денежное обеспечение. И если солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, а на фронте в первой линии не менее 21 тыс. грн – я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о том, какие приоритеты есть у государства", - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 13 октября вступил в действие закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, относительно усиления соответствующей защиты. 


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