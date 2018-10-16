Украина надеется на расширенную помощь НАТО

По словам министра, Украине необходимы советы и помощь НАТО в сфере обороны и соответствующего оборудования.

Климкин разъяснил, что НАТО не будет строить Украине хранилища, однако Альянс готов в этом помочь.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во Ичней на Чернигвщини продолжается очистка от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу 16-километровой зоны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров. По словам генсека, США приняли решение о представлении Украине дополнительной материальной помощи.