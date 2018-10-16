10:19 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина надеется на расширенную помощь НАТО

Правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин.

Украина надеется на расширенную помощь НАТО

По словам министра, Украине необходимы советы и помощь НАТО в сфере обороны и соответствующего оборудования.

Климкин разъяснил, что НАТО не будет строить Украине хранилища, однако Альянс готов в этом помочь.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во Ичней на Чернигвщини продолжается очистка от взрывоопасных предметов прилегающей к арсеналу 16-километровой зоны. 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров. По словам генсека, США приняли решение о представлении Украине дополнительной материальной помощи.


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