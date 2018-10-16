Туск не исключает провала переговоров с Великобританией о Brexit

Евросоюз стремился к тому, чтобы добиться максимального прогресса уже в октябре, однако ситуация оказалась более сложной, чем все могли предположить. Такое мнение в понедельник, 15 октября, высказал председатель Европейского совета Дональд Туск.

В своем приглашении на встречу лидеров ЕС, запланированную на 17-18 октября, глава ЕС призвал лидеров стран Евросоюза быть готовыми к такому сценарию, поскольку он, по его мнению, представляется более вероятным, чем когда-либо.

Вместе с тем Туск подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном и призвал лидеров Евросоюза приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода.

Напомним, на этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Глава британского МИД Джереми Хант со своей стороны заявил, что для выработки единой позиции по Brexit Лондону и Брюсселю осталось разобраться с одним или двумя вопросами.

Как сообща УРА-Информ, Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.