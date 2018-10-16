07:29 16.10.2018 | Политика | Новости
100205735:Polishuk

Туск не исключает провала переговоров с Великобританией о Brexit

Вариант, при котором Великобритания может выйти из Европейского союза без соглашения с Брюсселем, на данном этапе представляется вполне вероятным.

Туск не исключает провала переговоров с Великобританией о Brexit

Евросоюз стремился к тому, чтобы добиться максимального прогресса уже в октябре, однако ситуация оказалась более сложной, чем все могли предположить. Такое мнение в понедельник, 15 октября, высказал председатель Европейского совета Дональд Туск.

В своем приглашении на встречу лидеров ЕС, запланированную на 17-18 октября, глава ЕС призвал лидеров стран Евросоюза быть готовыми к такому сценарию, поскольку он, по его мнению, представляется более вероятным, чем когда-либо.

Вместе с тем Туск подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном и призвал лидеров Евросоюза приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода.

Напомним, на этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Глава британского МИД Джереми Хант со своей стороны заявил, что для выработки единой позиции по Brexit Лондону и Брюсселю осталось разобраться с одним или двумя вопросами.

Как сообща УРА-Информ, Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевские застройщики поднимут цены на жилье Украину ожидают климатические изменения Зафиксированы нарушения во время обработки полей В Польше предложили вакцинировать иммигрантов
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив