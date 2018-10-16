Турчинов и президент ПА НАТО обсудили ситуацию на Донбассе

Об этом говорится в пресс-службе СНБО.

Как отмечается, во время переговоров лидеры двух государств рассмотрели вопросы, касающиеся востока Украины и аннексированного Россией Крыма.

По словам Турчинова, на сегодняшний день РФ продолжает разворачивать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил на границе с украинским государством. Вместе с тем он подчеркнул, что ему до сих пор непонятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить "Северный поток-2". В связи с этим, представители Европы поддерживают стратегические экономические интересы России и подвергая свой энергетический комплекс опасности, считает Турчинов.

Стоит добавить, что собеседники также обсудили вопросы интенсификации сотрудничества со странами-членами НАТО по вопросам военно-технического сотрудничества. Юкнявичене подчеркнула, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов.