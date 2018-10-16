11:15 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205767:Polishuk

Снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова депутаты рассмотрят уже во вторник, - Парубий

Верховная Рада Украины во вторник, 16 октября, рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова депутаты рассмотрят уже во вторник, - Парубий

Согласно регламенту, не позднее, чем через семь дней после решения регламентного комитета парламент должен рассмотреть эти вопросы. Сегодня крайний срок чтобы рассмотреть эти вопросы.

Об этом во вторник утром на заседании согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Напомним, 17 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула.

Как сообщал УРА-Информ, следствие установило, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти семь тысяч квадратных метров.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 гектар якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинская авиакомпания запустила новые услуги Парубий заявил о вмешательстве РФ в выборы в Украине В Киевской области легковушка протащила пешехода на капоте 30 метров - ВИДЕО В Польше задержаны злоумышленники, напавшие на украинского на таксиста - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив