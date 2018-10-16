Снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова депутаты рассмотрят уже во вторник, - Парубий

Согласно регламенту, не позднее, чем через семь дней после решения регламентного комитета парламент должен рассмотреть эти вопросы. Сегодня крайний срок чтобы рассмотреть эти вопросы.

Об этом во вторник утром на заседании согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Напомним, 17 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула.

Как сообщал УРА-Информ, следствие установило, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти семь тысяч квадратных метров.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 гектар якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.