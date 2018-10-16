09:42 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство будет усиливать охрану военных объектов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал усилить меры безопасности на военных объектах, но больше уделить внимание на складах боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Правительство будет усиливать охрану военных объектов

Отметим, что только неделю назад на одном из военных складов Черниговской области произошел пожар, что обусловило эвакуацию более 12 тыс. человек. В данный момент правоохранительные органы продолжают определять все причины аварии.

Гройсман добавил: впрочем, ключевую версию - диверсию - исключать нельзя, ведь склады были и остаются одной из целей врага. Но главное, что в подобных ситуациях все службы научились работать слаженно.

Также глава правительства подчеркнул, что многое в системе такого реагирования делаются с нуля и есть над чем работать, но уже есть понимание качества и цели такой работы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Министерстве обороны Украины сообщили о сокращении периодичности детонации в несколько раз. С таким сообщением выступил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай.


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