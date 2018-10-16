11:59 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни намерен зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Андреевскую церковь Вселенскому патриарху.

Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Об этом во вторник, 16 октября, на заседании согласительного совета сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, это будет символический жест "единения с матерью-церковью".

Она также отметила, что глава государства поддерживает стремление скорейшего получения Томоса.

Президент Украины обращается к ВРУ и всем фракциям поддержать этот законопроект о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви Вселенскому патриарху, - добавила народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 октября синод русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. В УПЦ отреагировали на решение РПЦ и заявили, что синод московского патриархата повторяет политику Кремля.


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