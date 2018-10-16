12:11 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205765:labazovych

Парубий заявил о вмешательстве РФ в выборы в Украине

Председатель Верховной рады Андрей Парубий глубоко убежден, что Российская Федерация может попытаться вмешаться в выборы в Украине.

Парубий заявил о вмешательстве РФ в выборы в Украине

Об этом он рассказал на заседании парламента, 16 октября.

Согласно его словам, в 2019 году в украинском государстве пройдут выборы президента и народных депутатов.

"Учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, что будет попытка вмешательства в выборы в Украине. В этот год будут проходить выборы и президентские, и парламентские", - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день выборы уже можно проводить в абсолютном большинстве объединенных территориальных общин. Есть еще несколько достаточно тяжелых проблемных вопросов, но они связаны с ненадлежащим оформлением документов с обращением о проведении выборов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киевской области легковушка протащила пешехода на капоте 30 метров - ВИДЕО В Польше задержаны злоумышленники, напавшие на украинского на таксиста - ФОТО В США дефицит бюджета достиг рекорда за шесть лет ЕС введет санкции против разработчиков химического оружия, - Могерини
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив