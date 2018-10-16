Парубий заявил о вмешательстве РФ в выборы в Украине

Об этом он рассказал на заседании парламента, 16 октября.

Согласно его словам, в 2019 году в украинском государстве пройдут выборы президента и народных депутатов.

"Учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, что будет попытка вмешательства в выборы в Украине. В этот год будут проходить выборы и президентские, и парламентские", - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день выборы уже можно проводить в абсолютном большинстве объединенных территориальных общин. Есть еще несколько достаточно тяжелых проблемных вопросов, но они связаны с ненадлежащим оформлением документов с обращением о проведении выборов.