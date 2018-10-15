21:15 15.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин

Венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".

Венгрия изменит название

При этом больше не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства. Об этом в понедельник, 15 октября, после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как написал глава украинского дипломатического ведомства на своей страничке в Facebook, во время встречи говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите.

Вместе с тем министр подчеркнул, что или страны будут работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин принял участие в заседании "Восточного партнерства" и встретится с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.


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