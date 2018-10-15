Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин

При этом больше не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства. Об этом в понедельник, 15 октября, после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как написал глава украинского дипломатического ведомства на своей страничке в Facebook, во время встречи говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите.

Вместе с тем министр подчеркнул, что или страны будут работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин принял участие в заседании "Восточного партнерства" и встретится с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.