Венгрия и дальше будет блокировать комиссию Украина-НАТО, - Сийярто

Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии. Об этом в понедельник, 15 октября, во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Люксембурге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает Deutsche Welle, венгерский министр выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС, а также внесением ряда граждан Венгрии, в том числе и самого Сийярто в базу сайта "Миротворец".

Во время переговоров стороны отметили, что пока конфликт между странами не решен, но есть существенный прогресс.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин отметил необходимость найти общий язык с Венгрией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге сообщал, что венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью". Также министр анонсировал комплексные консульские консультации с Будапештом.