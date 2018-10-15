14:08 15.10.2018 | Политика | Новости
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В ЕС утвердили новые химические санкции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим санкций для физических и юридических лиц, причастных к созданию и применения химического оружия.

В ЕС утвердили новые химические санкции

Об этом говорится в заявление совета ЕС, который проходит сегодня, 15 октября, в Люксембурге.

Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также замораживание активов физических и юридических лиц. Согласно заявлению ЕС, ограничительные меры коснутся только тех, кто несет прямую ответственность за создание и применение химического оружия, так и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

Саммит ЕС, на котором приняли решение о разработке режима санкций за применение химоружия , прошел после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). На ней решили наделить экспертов ОЗХО правом не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть ответственных при таких преступления, в том числе - и государства.

Предложение о введении нового режима санкций выдвинули Великобритания и Франция после отравления бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипача в британском Солсбери и применения химического оружия в Сирии.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Совет министров иностранных дел стран Европейского союза планирует утвердить план новых санкций против России.


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