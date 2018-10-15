11:45 15.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Тягнибок заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Глава Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут осенью 2019 года, не намерен.

Тягнибок заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Об этом политик заявил в воскресенье, 14 октября, перед маршем Украинской повстанческой армии под лозунгом "Вернем Украину украинцам!" в Киеве.

При этом он отметил, что считает важным, чтобы от националистических сил был выдвинут единый кандидат.

"Свобода" предлагает таким единым кандидатом в президенты заместителя главы партии, бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского, - заявил Тягнибок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами Ивана Савка и Александра Гулак, избранных на внеочередных парламентских выборах 2014 по спискам Народного фронта и Радикальной партии соответственно. Соответствующее решение было принято в пятницу, 12 октября, на заседание ЦИК.


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