Тягнибок заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Об этом политик заявил в воскресенье, 14 октября, перед маршем Украинской повстанческой армии под лозунгом "Вернем Украину украинцам!" в Киеве.

При этом он отметил, что считает важным, чтобы от националистических сил был выдвинут единый кандидат.

"Свобода" предлагает таким единым кандидатом в президенты заместителя главы партии, бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского, - заявил Тягнибок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами Ивана Савка и Александра Гулак, избранных на внеочередных парламентских выборах 2014 по спискам Народного фронта и Радикальной партии соответственно. Соответствующее решение было принято в пятницу, 12 октября, на заседание ЦИК.