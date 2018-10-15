Путин одобрил ядерную политику РФ

Согласно тексту документа, данная политика сосредоточена в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Документ должен обеспечить национальную безопасность России, одной из важнейших составляющих которой является ядерная радиационная безопасность. Правительству РФ поручено утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по реализации данного документа.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американский министр обороны Джеймс Маттис назвал три страны от которых больше всего исходит ядерная угроза. Первое место в ядерном вооружении занимает Российская Федерация, второе и третье - Китай и КНДР.