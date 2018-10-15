Климкин отправится на заседание "Восточного партнерства"

По информации пресс-службы МИД Украины, участвовать в заседании также будут высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, министры иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников ВП, а также представители Форума гражданского общества ВП.

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с руководством Еврокомиссии, представителями Европейского парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также выступление на конференции высокого уровня "Вмешательство в выборы в цифровую эру".

Глава украинского МИД планирует встретится с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам безопасности сэром Джулианом Кингом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Виктор Ющенко является фаворитом на пост представителя интересов Киева в трехсторонней контактной группе минских переговоров по поводу Донбасса после ухода Кучмы. В частности, сообщается, что главными конкурентами Ющенка могут стать Ирина Геращенко, которая на данный момент возглавляет делегацию в гуманитарной подгруппе и нынешний советник президента Украины Руслан Демченко, который раньше работал как и.о. главы МИД Украины.