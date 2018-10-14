В Украине в рядах ВСУ служит рекордное количество военнослужащих женского пола, - Порошенко

На сегодняшний день более 130 тыс молодых украинцев подписали контракт с ВСУ, из которых около 10 процентов это военнослужащие противоположного пола. В реформированной украинской армии нет и не будет места гендерному неравенству, тем более в такой тяжелый для страны период, когда активная гражданская позиция каждого украинца цениться на вес золото, подчеркнул Порошенко.

"День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно парней. Сегодня 55 тысяч девушек служат в рядах ВСУ", - говорится в президентском уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко выйдет на ритуальное шествие в честь предоставления Украине Томоса.