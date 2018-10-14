23:28 14.10.2018 | Политика | Новости
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В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии

Христианско-социальный союз получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство, свидетельствуют результаты экзит-полов. Об этом сообщает Spiegel.

В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии

Отметим, что популярная партия набрал 35,5% голосов в одном из самых консервативных центров Германии. По сравнению с предыдущими выборами партия потеряла более 12%. Кроме того, партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.

Второе место на выборах заняли "Зеленые" - 18,5% голосов. Вслед за ними финишировали "Свободные избиратели" с 11,5% и правая "Альтернатива для Германии" - 11%.

Антииммиграционная правоконсервативная партия Альтернатива для Германии впервые прошла в парламент Баварии.

На данный момент за консервативный блок готовы проголосовать 26% респондентов, что на один процент меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прошла массовая акция протеста против расизма. Согласно опубликованной информации, в демонстрациях приняли участие 242 тысячи человек. К протестному маршу присоединились 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.


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