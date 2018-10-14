Украина готовится к отражению российской агрессии на Азове

Со слов Порошенко, в украинском государстве на сегодняшний день можно наблюдать высокий уровень боеспособности Военно-Морских сил Украины, морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов.

Вместе с тем президент напомнил, что во время военных учений обороны морского побережья корабли и катера ВМС, пограничники, Национальная гвардия, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения мгновенно уничтожили условный десант противника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Петр Порошенко внедрил решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.