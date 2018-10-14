15:53 14.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готовится к отражению российской агрессии на Азове

Войска украинской армии готовятся к отражению возможного наступления Российской Федерации с морского направления на Азове. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии принятия присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Украина готовится к отражению российской агрессии на Азове

Со слов Порошенко, в украинском государстве на сегодняшний день можно наблюдать высокий уровень боеспособности Военно-Морских сил Украины, морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов.

Вместе с тем президент напомнил, что во время военных учений обороны морского побережья корабли и катера ВМС, пограничники, Национальная гвардия, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения мгновенно уничтожили условный десант противника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Петр Порошенко внедрил решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.


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